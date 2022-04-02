美科技制裁 晶片像毒品有黑市難防不落俄軍手中

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（中央社加州奧克蘭1日綜合外電報導）美國昨天對俄羅斯科技業祭出新一波制裁。專家表示，如何避免西方半導體晶片出現在俄羅斯武器中，成為業者一大挑戰，而釐清晶片去向，有如追查毒品流向。

路透社報導，美國矽谷晶片製造商美滿電子科技公司（Marvell Technology Group Ltd.）2016年得知旗下一枚晶片出現在俄羅斯無人偵察機內部後展開調查，但只查到這個成本不到2美元（約新台幣57元）的晶片2009年在亞洲轉手兩次，最終持有的經銷商倒閉後就沒有下文。

美滿電子科技公司營運長古柏曼斯（Chris Koopmans）近期在訪問中說：「我們無法再追溯更遠。」

幾年後，立陶宛尋獲的無人機上又出現這種晶片。

業界高層和專家表示，美滿電子科技的案例，只是晶片廠商無力追蹤旗下許多低階產品下落的無數例子之一。而這可能阻礙美國實施新制裁措施，以遏阻美國科技產品出口至俄羅斯。

可打造超級電腦的高階晶片通常會直接賣給企業，但成本較低的晶片商品，例如可能只是控制電源的產品，通常都會在經銷商之間轉好幾手，最後才裝在器件中。

產業調查機構TechInsights晶片經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）說，全球晶片產業今年預計將出貨5780億枚晶片中，有64%就是這類低成本的晶片商品。

根據世界半導體貿易統計公司（World Semiconductor Trade Statistics Inc.）數據，雖然在國際制裁前，俄國在全球晶片採購量占比不到0.1%，西方國家新一波制裁仍然重要，也凸顯晶片業一大挑戰，就是要如何讓西方半導體不被用於俄羅斯武器中。

「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）在俄國無人機裡發現美國晶片。研究所的史普利特斯（Damien Spleeters）說：「我們以前見過的無人機都沒有武裝。」他並表示，其中一些紀錄在案的無人機，例如無人偵察機，如今被用於烏克蘭的衝突中，而且成了武裝版。

衝突軍備研究所去年公布的報告指出，俄軍無人機中也發現了英特爾（Intel）、恩智浦（NXP）、亞德諾半導體（Analog Devices）、三星電子（Samsung Electronics）、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導體（STMicroelectronics）的晶片。

德州儀器和意法半導體未回應路透社置評要求；恩智浦和亞德諾半導體表示遵守制裁措施；英特爾表示反對自家商品被用於違反人權的情況；三星則稱未製造用於軍事用途的晶片。

專家認為，釐清晶片去向，就像在追查毒品流向。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技政策計畫主任路易斯（James Lewis）說：「這就像毒品交易，有掮客、有中間人、有洗錢…也有黑市銷贓網路。」

路易斯表示，現在制裁俄羅斯的重點，不是去追查每枚晶片下落，而是如同情報圈一直努力嘗試去打亂供應鏈。

尋找解決方案可能需要創造性的技術方法。

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）近期接受路透社訪問，在討論高端處理器時曾說：「知道晶片的去向或許是一件非常好的事，例如可以在每枚晶片上設置公鑰與私鑰機制以授權使用。」

美滿電子科技表示，旗下有愈來愈多產品支援指紋辨識和追蹤功能，並持續與業界夥伴和顧客合作在這領域精進。

要在一枚成本不到2美元的晶片附加上述功能但又不漲價或許很難，解決之道或許在製造過程、政策規範，還有決心。

致力促進供應鏈安全的軟體公司Aegis Software主管福特（Michael Ford）說，「諷刺的是，我們早就萬事俱備」，包括區塊鏈、裝置身分識別等技術，但「只欠東風」，而俄羅斯入侵烏克蘭可能就是催化的契機。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110402