COVID-19全球最新情報4/3

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（中央社台北3日電）香港2日新增4475例COVID-19確診病例，首度跌破5000例，第五波疫情近期趨緩，外傳香港特首選舉可能再因疫情延後，行政長官林鄭月娥強調，選舉會如期在5月8日投票。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間3日上午7時，全球至少615萬402人感染COVID-19病逝，至少4億9029萬5903人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內2日新增160例本土病例，遍及全台14縣市，以新北市52例最多；據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列完全相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。

Omicron變異株全新變種XE在國際間引發關注，疫情指揮中心2日表示，台灣早於3月18日就在邊境攔截到，是1名自捷克入境旅客，Ct值僅15、病毒量高，但為無症狀個案。

● 日本

日本境內COVID-19疫情延燒，東京都2日新增7395例確診，只比上週六的7440例減少45例，疫情仍居高不下；沖繩縣疫情持續升溫，已連續4天單日新增逾千例。

東京都知事小池百合子表示，目前主流病毒株持續置換為Omicron變異株亞變種BA.2。BA.2被認為傳染力較原始病毒株來得強。

● 中國

中國大陸本土疫情持續，官方2日通報新增2086例本土確診，另有7789例本土無症狀感染；備受關注的上海市新添260例本土確診以及6051例本土無症狀感染。

外電報導，上海美國商會近日調查顯示，在上海最近實施的COVID-19封城防疫措施下，54%在中國營運的美企降低公司年度收入預測，但也有3成8指目前評估影響言之尚早。

● 香港

香港第五波疫情近期趨緩，2日新增4475例確診，首度跌破5000例。但過去24小時再通報116人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近8000人。

這是香港爆發第五波疫情以來，單日新增確診首度跌破5000例，而且連續8天保持在四位數。第五波累計確診115萬5082例。

※ 歐洲

● 阿根廷

阿根廷首款以重組蛋白技術研發的COVID-19國產疫苗ARVAC Cecilia Grierson正式投入人體臨床測試階段，預計年底可在阿根廷生產，作為新冠疫苗第4劑加強劑。

● 義大利

義大利衛生部表示，境內1日通報新增7萬4350例COVID-19相關病例，略高於前一天的7萬3195例，單日死亡人數從159人降至154人。

自疫情爆發以來，義大利累計15萬9537例COVID-19相關死亡病例，僅次於英國，是死亡人數第2高的歐洲國家。義大利迄今累計1472萬人確診。

※ 美洲

● 美國

美國1日公布就業數據，顯示勞工市場幾乎已自COVID-19導致的嚴重失業情形復甦過來，失業率已降至將近疫情爆發前的水準。（編輯：陳正健/核稿：劉文瑜）1110403