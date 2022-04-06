今日烏克蘭明日台灣？美防長：直接比較並不適當

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，有美國國會議員憂心中國也會對台灣展開侵略，美國防部高階官員今在聽證會中表示，直接比較烏克蘭和台灣並不適當。

美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天到聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）針對2023年預算案作證，但重點大多聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭上。

針對有議員質疑，是總統拜登外交政策軟弱，包括災難性的阿富汗撤軍，才導致俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）看準時機入侵烏克蘭，密利對此持否定看法。他說：「我不認為蒲亭是可以被嚇阻的。」

「嚇阻蒲亭入侵烏克蘭的這個想法，靠美國嚇阻蒲亭的這個想法，會需要美國軍事部隊的介入，而我認為這麼做甘冒著與俄發生武裝衝突的風險，而我絕對不會做出這樣的建議。」

聽證會中，共和黨籍的田納西州聯邦眾議員戴佳雷（Scott DesJarlais）的問題聚焦於美國是否從烏克蘭那裡，學到任何有效阻止中國犯台的方式。

共和黨威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）也問說，如果美國部署「硬實力」（hard power）是唯一能嚇阻蒲亭的方式，那若是「將美軍安置在台灣，是會增加還是降低（中國國家主席）習近平犯台的可能性？」

對此，國防部長奧斯汀表示，「直接比較烏克蘭和台灣是不適當的」，指美國軍事部隊能有效嚇阻中國的建議只是「假設性的」，還說烏克蘭和台灣「是兩個完全不同的情節，兩個不同的場景」。

蓋拉格接著問，「依你之見，在烏克蘭發生的事…不會影響習近平對台灣的算計？」

對此，奧斯汀回答說，「我不願意臆測習近平的想法，但我認為，全世界關注此事時，會對全球許多國家抵制這類行為的承諾和決心印象深刻」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110406