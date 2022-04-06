更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

今日烏克蘭明日台灣？美防長：直接比較並不適當

2022/4/6 14:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，有美國國會議員憂心中國也會對台灣展開侵略，美國防部高階官員今在聽證會中表示，直接比較烏克蘭和台灣並不適當。

美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天到聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）針對2023年預算案作證，但重點大多聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭上。

針對有議員質疑，是總統拜登外交政策軟弱，包括災難性的阿富汗撤軍，才導致俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）看準時機入侵烏克蘭，密利對此持否定看法。他說：「我不認為蒲亭是可以被嚇阻的。」

「嚇阻蒲亭入侵烏克蘭的這個想法，靠美國嚇阻蒲亭的這個想法，會需要美國軍事部隊的介入，而我認為這麼做甘冒著與俄發生武裝衝突的風險，而我絕對不會做出這樣的建議。」

聽證會中，共和黨籍的田納西州聯邦眾議員戴佳雷（Scott DesJarlais）的問題聚焦於美國是否從烏克蘭那裡，學到任何有效阻止中國犯台的方式。

共和黨威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）也問說，如果美國部署「硬實力」（hard power）是唯一能嚇阻蒲亭的方式，那若是「將美軍安置在台灣，是會增加還是降低（中國國家主席）習近平犯台的可能性？」

對此，國防部長奧斯汀表示，「直接比較烏克蘭和台灣是不適當的」，指美國軍事部隊能有效嚇阻中國的建議只是「假設性的」，還說烏克蘭和台灣「是兩個完全不同的情節，兩個不同的場景」。

蓋拉格接著問，「依你之見，在烏克蘭發生的事…不會影響習近平對台灣的算計？」

對此，奧斯汀回答說，「我不願意臆測習近平的想法，但我認為，全世界關注此事時，會對全球許多國家抵制這類行為的承諾和決心印象深刻」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110406

延伸閱讀
西方制裁俄國 蒲亭：監控糧食出口到敵對國家烏克蘭小鎮博羅江卡遭俄軍摧殘 恐逾200人遇害美軍最高將領：爆發嚴重國際衝突可能性升高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀