曾獲勳章俄軍中校 被確認為布查屠夫

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭一個志工組織聲稱，他們已確認在布查鎮屠殺數百平民的俄軍部隊指揮官身份，是曾經獲頒勳章的歐莫別科夫，如今他又得到「布查屠夫」（Butcher of Bucha）的綽號。

監視俄羅斯軍事和特勤部隊動向的烏克蘭志工組織 InformNapalm，率先確認歐莫別科夫中校（Lt. Col. Azatbek Omurbekov）負責領導俄軍第64獨立摩托化步兵旅，烏克蘭國防部則在網路上指控該旅在布查「犯下戰爭罪」。

歐莫別科夫咸信約40歲左右，InformNapalm稱他是基輔郊區布查鎮大屠殺幕後的「軍事惡棍」（military villain），並公布他家地址和他的電子郵件及電話號碼。

據倫敦「泰晤士報」（The Times）報導，歐莫別科夫被派往烏克蘭之前，去年11月曾在哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，亦稱伯力）獲當地東正教主教祝福。報導也提到其「布查屠夫」的綽號。

報導稱，歐莫別科夫在儀式結束後說：「歷史顯示，我們是用我們的靈魂來進行大部分的戰鬥。」

他當時說：「武器不是最重要的。教堂是我們可以領聖餐並為即將到來的事做準備的地方。在全能者祝福下，我們希望達到與我們祖先一樣的成就。」

報導稱，歐莫別科夫還在2014年獲俄羅斯國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）授予傑出貢獻勳章。

另外，烏克蘭國防部印製了一份俄羅斯行刑隊（death squad）嫌疑犯名單，矢言「所有戰爭罪犯都將因對烏克蘭平民犯下的罪行而受到起訴」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）稱布查的俄軍「毫無人性」，並把他們與納粹相提並論。

他說：「這是納粹親衛隊（SS）過去常幹的事，這種邪惡根本無法逍遙法外。我們的情報一直在確認所有入侵者和凶手。他們都是！每一個凶手都會適時得到他應得的。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110406