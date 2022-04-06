更多編輯台推薦新聞：
大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

曾獲勳章俄軍中校 被確認為布查屠夫

2022/4/6 18:10（4/6 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭一個志工組織聲稱，他們已確認在布查鎮屠殺數百平民的俄軍部隊指揮官身份，是曾經獲頒勳章的歐莫別科夫，如今他又得到「布查屠夫」（Butcher of Bucha）的綽號。

監視俄羅斯軍事和特勤部隊動向的烏克蘭志工組織 InformNapalm，率先確認歐莫別科夫中校（Lt. Col. Azatbek Omurbekov）負責領導俄軍第64獨立摩托化步兵旅，烏克蘭國防部則在網路上指控該旅在布查「犯下戰爭罪」。

歐莫別科夫咸信約40歲左右，InformNapalm稱他是基輔郊區布查鎮大屠殺幕後的「軍事惡棍」（military villain），並公布他家地址和他的電子郵件及電話號碼。

據倫敦「泰晤士報」（The Times）報導，歐莫別科夫被派往烏克蘭之前，去年11月曾在哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，亦稱伯力）獲當地東正教主教祝福。報導也提到其「布查屠夫」的綽號。

報導稱，歐莫別科夫在儀式結束後說：「歷史顯示，我們是用我們的靈魂來進行大部分的戰鬥。」

他當時說：「武器不是最重要的。教堂是我們可以領聖餐並為即將到來的事做準備的地方。在全能者祝福下，我們希望達到與我們祖先一樣的成就。」

報導稱，歐莫別科夫還在2014年獲俄羅斯國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）授予傑出貢獻勳章。

另外，烏克蘭國防部印製了一份俄羅斯行刑隊（death squad）嫌疑犯名單，矢言「所有戰爭罪犯都將因對烏克蘭平民犯下的罪行而受到起訴」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）稱布查的俄軍「毫無人性」，並把他們與納粹相提並論。

他說：「這是納粹親衛隊（SS）過去常幹的事，這種邪惡根本無法逍遙法外。我們的情報一直在確認所有入侵者和凶手。他們都是！每一個凶手都會適時得到他應得的。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀