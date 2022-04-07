NBA球星坎特：烏克蘭遭遇不能在台灣重演

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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）勇於替西藏、新疆等議題發聲的美國職籃NBA球星坎特說，中國正觀察全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應。他說，各國應加強制裁莫斯科以嚇阻北京犯台，台灣不能成為下一個烏克蘭。

法新社報導，坎特（Enes Kanter Freedom）因「賭上運動生涯」為新疆維吾爾族發聲，今天將在非政府組織主辦的第14屆日內瓦人權民主峰會（Geneva Summit for Human Rights and Democracy）獲頒2022年勇氣獎。

俄國上個月揮兵侵略烏克蘭，坎特表示，中國正密切觀察全球對俄羅斯侵烏的因應作為。他呼籲各國對俄羅斯實施更嚴厲制裁，藉此嚇阻北京當局犯台。

他說：「我們不希望台灣成為另一個烏克蘭。」

坎特在土耳其長大，曾替國家隊效力。2011年，他披上猶他爵士戰袍在NBA初登場；今年初被波士頓塞爾蒂克交易到休士頓火箭，但火箭隨即宣布放棄他，讓他成為自由球員。

他過去因人權問題批評過土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），護照還因此於2017年遭土國政府註銷。

他接著更成為全球體壇最勇於發聲批評中國的運動員，為了說出北京對待維吾爾穆斯林和西藏少數民族的方式，願意放棄廠商高額的贊助機會。

坎特這次打算趁著在日內瓦與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）出席同一場活動的機會，敦促即將於5月訪中的巴舍萊對中國祭出「具體行動」，而非一味譴責。

坎特告訴法新社：「我對這場會面滿懷希望。」

「我們需要改變，而改變不能再等了。我們需要採取立即行動。她（巴舍萊）代表的是提高意識，而我希望告訴她的是，別只會說，要行動。」

「採取具體行動，因為譴責能提高各界意識固然很好，但無法改變任何事情。」

坎特說：「我們沒有時間再等了。有人正在死去、被殺害，所以她該推一把的時候就絕對該推一把。」

巴舍萊的訪中之旅一延再延，如今預計5月出發，行程包括新疆。西方國家指控北京在新疆虐待、鎮壓維吾爾人，而中國一向強烈否認。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110407