殘殺烏克蘭平民 G7呼籲人權理事會將俄停權

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（中央社柏林7日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天以俄軍在烏克蘭犯下「令人髮指的行為和暴行」為由，呼籲暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。

法新社報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國等7國外長發表聲明說：「我們確信，現在該將俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格暫停。」

俄軍被控有計畫地殘殺烏克蘭布查鎮（Bucha）平民，聯合國大會（UN General Assembly）今天稍晚將就暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格進行表決。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也要求將俄羅斯逐出聯合國安全理事會（UN Security Council），「好讓俄國不能阻止有關其侵略的決議」。

G7外長表示，犯下「令人髮指的行為以及攻擊平民和摧毀民用基礎建設等暴行」的人，將被究責和起訴。G7外長趁本週在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）會議之便，另行召開7國會談。

G7外長說：「我們歡迎也支持目前針對這些和其他可能戰爭罪行與危害人道罪行進行調查和蒐證的工作。」

G7外長並呼籲俄國，立刻中止在烏克蘭的攻勢，並警告俄軍勿使用核生化武器。

他們說：「我們強調，堅決支持烏克蘭獲得國際承認的邊界，並表達我們提供進一步協助的意願，包括軍備和金錢協助。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110407