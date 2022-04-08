助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略 澳洲將送20輛裝甲車

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澳洲將送20輛自製的「野外征服者」裝甲運兵車給烏克蘭。（圖取自twitter.com/ThalesAustralia）

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲總理莫里森今天表示，澳洲將把20輛自製的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車送到烏克蘭。

這些裝甲車是由法國公司泰雷斯（Thales）的澳洲分公司製造，車身塗成橄欖綠色，側邊印有烏克蘭國旗，車身還印有「與烏克蘭團結在一起」（United With Ukraine）的字樣。

其中兩輛「野外征服者」是「救護車版」，車身上有紅十字的標誌。

這些裝甲車是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3月31日對澳洲國會發表談話時，特別提出的要求。

莫里森（Scott Morrison）的辦公室今天發布聲明說：「這些『野外征服者』是在澳洲製造，是要用來保護需要靠車輛移動的人，它可以把士兵安全送到戰地，以進行近距離戰鬥。」

「這些『野外征服者』非常適合為烏克蘭武裝部隊士兵及烏克蘭平民提供保護，讓他們能免於地雷、土製炸彈、大砲彈片、小型武器射擊造成的傷害。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110408