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俄羅斯入侵烏克蘭
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彈襲烏東車站釀52死 澤倫斯基籲全球堅定回應

2022/4/9 15:34（4/9 15:42 更新）
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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克8日綜合外電報導）烏克蘭東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一座擠滿準備逃難民眾的火車遭飛彈攻擊，造成52人慘死。烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲全球做出「堅定回應」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在影片訊息中說：「這是俄羅斯犯下的另一起戰爭罪，所有參與的人都將被究責。」他指的是今天發生的飛彈攻擊事件，罹難者包括5名孩童。

他繼續說道：「世界列強紛紛譴責俄羅斯對克拉莫托斯克的攻擊。我們期待全球對這起戰爭罪做出堅定回應。」

世界各國領袖紛紛譴責這起發生在烏東頓內茨克（Donetsk）首府克拉莫托斯克的攻擊案，美國總統拜登指控俄羅斯是一起「可怕暴行」的幕後黑手，法國也譴責這是一起「違背人性的犯罪」。

地方政府表示，攻擊造成至少52人罹難，包括5名孩童，澤倫斯基稱有300人受傷，還說這場襲擊顯示了「邪惡無極限」。

澤倫斯基表示，飛彈還沒觸地前，俄羅斯國內就已經有報導傳出克拉莫托斯克遭到轟炸。他並呼籲各界提供更多武器讓烏克蘭對抗莫斯科侵略。

他還說：「我確信烏克蘭戰勝只是時間問題，我會竭盡一切來縮短這個時程。」

與此同時，俄軍撤離首都基輔附近一個地區後，烏克蘭居民和官員重返現場，正在評估破壞規模。

當局稱有數百人遭到殺害的布查鎮（Bucha），已成了俄羅斯占領下暴虐殘殺的代名詞，部分罹難者雙手甚至遭到綑綁。

但澤倫斯基在晚間發表的演說中警告，基輔西北方博羅江卡（Borodianka）的情況更為慘烈，「那裡更可怕，甚至有更多俄羅斯占領者的受害者」。

博羅江卡的衝突造成大規模破壞，罹難者遺體直到現在才陸續被找到，先前在2座遭摧毀的建物裡發現27具遺體。

基輔西北方奧布霍維奇（Obukhovychi）也出現新的指控，村民向法新社表示，自己被俄軍用來當作人肉盾牌。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110409

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