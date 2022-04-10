頓內茨克州長：俄軍砲擊烏東兩城鎮 平民5死5傷

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯軍隊今天砲擊烏克蘭東部兩城鎮，造成5名平民喪命以及另5人受傷。

法新社報導，基里蘭科在Telegram發文表示，俄軍今天砲擊頓內茨克州造成5人喪命，包括布格列達爾市（Vugledar）有4人死亡，新米哈伊洛夫卡鎮（Novomikhaylovka）有1死。

頓內茨克地區戰鬥愈來愈猛烈，當局已敦促居民趕快在俄羅斯軍隊發動大規模攻擊前撤離。

烏克蘭軍方9日在臉書〈Facebook）宣布，它已摧毀4輛戰車、8部裝甲車輛、7輛敵方車輛以及一架飛機、一架直升機和多架無人機。

更往北的哈爾科夫州（Kharkiv），斯拉季涅鎮（Slatyne）至少2人死於俄軍砲擊，另有1人受傷。

路透社報導，英國軍方情報今天指出，俄羅斯軍隊持續利用急造爆炸裝置（IEDs）造成傷亡、打擊士氣以及限制烏克蘭人自由移動。

英國國防部發表聲明說：「俄羅斯部隊也持續攻擊很可能對平民造成間接傷害的基礎設施目標。」聲明又說，從烏克蘭北部撤離的俄軍，留下不成比例鎖定非戰鬥人員發動攻擊的證據。

俄羅斯宣稱它對烏克蘭採取「特別軍事行動」，目的是要讓烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」，否認鎖定平民發動攻擊。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110410