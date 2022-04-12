巴西26名高中學生出現集體焦慮症狀

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西一所州立高中的26名學生，日前突然在教室內身體不適，出現呼吸急促、出汗、缺氧、心跳過速、顫抖和哭泣等症狀，經醫護人員救治診斷為罹患「集體焦慮症」。

根據培南布可州首府雷西夫（Recife）教育局表示，16名醫護人員8日迅速抵達Ageu Magalhães高中，現場救治這些學生後，校方通知家長將他們接回家，校內其他514名學生也被解散。

目前學校正值期中考，雖然今天恢復上課，但並非所有學生都回去學校。一名15歲的女孩告訴當地媒體，因為內心害怕，她不知道什麼時候才能重返教室。

根據學校教務主任龐特斯（Neuza Pontes）描述，8日當天，學生之間像產生骨牌效應，一個人看到另一個人感覺不舒服、呼吸急促，結果產生集體反應。

龐特斯表示，今年學校恢復實體教學後，校方積極對學生進行傾聽，了解和幫助學生解決學習和重新適應學校的困難。

巴西神經外科醫生葛梅斯（Fernando Gomes）指出，這起在雷西夫發生的案例很少見，從神經生物學基礎的心理學來解釋，可稱之為「羊群效應」，例如一個人在房間裡開始打哈欠，隨後幾個人也跟著打哈欠。

葛梅斯指出，多名學生同時出現焦慮症的臨床表現，可能與同一種心理作用有關：焦慮症是一種以焦慮和恐懼感為特徵的精神障礙，可以不同的方式表現出來，除了強迫症和創傷後應激障礙外，主要包括廣泛性焦慮症、恐慌症、恐懼症和社交焦慮症。

根據世界衛生組織的數據，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的第一年，全球焦慮和抑鬱的患病率增加25%。調查顯示，年輕人和婦女受影響最大。泛美衛生組織估計，美洲地區有超過5800萬人患有焦慮症。

葛梅斯指出，儘管焦慮是個人履行職能的刺激來源，但過度焦慮會產生相反的效果，因為這是一種會帶來相當嚴重的心理和生理表現的疾病，有時會阻礙人們過正常生活。

焦慮發作的症狀包括極度恐懼、過度擔心和哭鬧，原因可能是多方面的，包括每名患者的創傷和觸發因素，治療可以通過心理諮詢、使用精神科醫生處方的藥物或兩種療法的組合來進行。

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聖保羅奧斯華多克魯茲德國醫院（Oswaldo Cruz）精神科醫生木下（Débora Kinoshita）表示，焦慮症的初期症狀可能難以辨識，許多人以為是呼吸或心臟問題；許多患者會抱怨肌肉緊張、頭痛和疲倦，卻忽略他們認為是理所當然的心理擔憂。

木下指出，尋求專業護理有助於減少焦慮發作的影響和頻率，深呼吸、緩慢呼吸、尋找安靜的地方、分享感受和理解焦慮感可能稍縱即逝等，都可以緩解症狀，降低神經系統對焦慮的反應。（編輯：韋樞）1110412