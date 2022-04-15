烏俄總統土耳其會晤 土國外長：需蒲亭同意

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）烏俄戰事持續，外界關注烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭是否將在土耳其會晤。土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，相關會議是否舉行，取決於蒲亭同意與否；困難雖然存在，停火仍有可能。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對民營NTV電視台表示，土耳其仍對烏俄停火抱持謹慎樂觀的態度。烏俄戰事如果延長，局勢可能會變得更糟、更複雜。如果烏克蘭東南部頓巴斯（Donbas）地區再發生攻擊事件，停火將更難促成。

他說，對烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）的攻擊，對正在進行的談判產生負面影響。

卡夫索格魯說：「我們也譴責自布查鎮及伊爾平（Irpin）等地傳出的不人道影像，這改變氛圍。在烏克蘭方面造成負面氣氛。俄羅斯對此發表不同聲明，但終究對談判進程產生負面影響。」

他強調，問題持續的時間越長，就越難找到解決方案。不過，困難雖然存在，停火仍有可能性。與交戰雙方的公開聲明相比，兩國在與土耳其就和平談判進行的會談中，表現出更積極的態度。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今超過7週，超過470萬烏克蘭人逃到國外。

談到蒲亭（Vladimir Putin）及澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是否將在土耳其會晤時，卡夫索格魯表示，兩代表團仍繼續談判，相關會議是否登場，取決於蒲亭同意與否。

他說，土耳其將配合聯合國（UN）制裁，土耳其遵循國際法行事。「我們將維持平衡立場」。

談到與美國的關係，卡夫索格魯歡迎美國政府致函國會表達對出售土耳其F-16戰機的支持。土耳其重視這封信函。「（美國）國會需被說服，要說服國會的是拜登（Joe Biden）政府。」

他也提到，華府邀他於5月18日訪美，與國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（編輯：郭中翰）1110415