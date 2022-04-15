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歐盟官員：祭出俄羅斯油氣禁運 須費時數月

2022/4/15 23:09
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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）歐洲官員今天告訴法新社，歐洲聯盟（EU）正在想辦法擴大對俄羅斯的制裁，包括實施石油和天然氣禁運，但祭出這樣的措施要花上「數個月」時間。

歐盟上週宣布禁止進口俄羅斯煤炭，這是制裁俄國能源出口的第一步。這類出口是莫斯科外匯收入主要來源。

不過，歐盟的煤炭制裁措施要等到8月中才開始生效。俄羅斯將因此一年損失約80億歐元（約新台幣2520億元）出口收入。

反觀俄國出口油氣給歐盟帶來的收入要龐大許多。依據不同估值，相當介於每天2億5000萬至10億歐元（約新台幣79億至315億元）不等。

隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰事持續，俄軍各種殘暴行為被揭發，歐盟的輿論和政壇意見愈來愈傾向完全禁用俄國能源。

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參與討論停止俄羅斯能源進口相關事務的一名歐盟官員透露，歐盟執行委員會（European Commission）「正在考慮選項」。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前已公開表態支持制裁俄國石油。

不過這名官員也說：「若要採取針對石油的措施，意味得先撤銷現行合約、找到替代來源及防範規避制裁。這無法在一夕間完成，至少要花幾個月時間。」（譯者：張正芊）1110415

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