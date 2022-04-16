烏克蘭火箭工廠被襲擊 澤倫斯基籲盟邦提供更多武器

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯在「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦燃燒沉沒後，昨天報復性猛攻烏克蘭一座火箭工廠，烏克蘭總統澤倫斯基表示，各盟邦若能提供他所要求的武器，就能使戰爭提前結束。

法新社報導，位於基輔朱利亞尼（Zhuliany）國際機場附近的維札（Vizar）兵工廠內，有一個作業單位和一棟行政大樓昨天在攻擊中受到重創。俄羅斯宣布，已發射數枚口徑式（Kalibr）巡弋飛彈擊中這座工廠。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）晚間發表演說，再度懇求盟邦提供更多火力以增強防禦。

他說：「你們有辦法讓戰爭大幅提前結束，我們愈快拿到愈多所要求的各種武器，我們的立場就能更堅定，和平也會更快到來。」

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烏克蘭軍方今天表示，武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）致電美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）時，也提出類似要求。

美國承諾，將再對烏克蘭提供價值8億美元的軍事援助，包括供應武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等軍備。德國昨天也表示，計劃撥款10億多歐元援助烏克蘭。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110416