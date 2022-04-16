澤倫斯基與馬克宏通話 澄清兩人關係仍友好

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）烏克蘭總統澤倫斯基日前對法國總統馬克宏拒稱俄羅斯在烏克蘭的暴行為「種族滅絕」而感到「受傷」。但兩人隔日兩度通話，烏克蘭官員向法媒表示，兩人關係仍舊友好，從未惡化。

馬克宏（Emmanuel Macron）日前拒絕將俄羅斯在烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示「受傷」，兩人關係引發外界熱議。

馬克宏隨即於14日早晚兩度與澤倫斯基通話，討論東南部城市馬立波（Mariupol）等地的戰況。面對烏克蘭人民所遭受的罪，馬克宏再次重申法國對烏克蘭的支持，表示將持續輸送軍備與人道救援。

澤倫斯基通話後隨即在推特上寫道：「與馬克宏總統商議，討論俄羅斯罪行的調查，以及烏國人民對侵略者的抵抗。我們感謝法國的強力協助... 我們為烏克蘭與歐洲的和平而奮鬥！」

馬克宏則在推特上指出，在通話中「再次表達與澤倫斯基攜手結束衝突的決心以及我們的支持」。

烏克蘭總統府辦公室副主任卓夫科瓦（Igor Zhovkva）昨天接受法國BFM電視台（BFM TV）專訪時強調，馬克宏與澤倫斯基之間沒有緊張關係。「情況從未惡化，兩位總統關係非常友好」。

卓夫科瓦甚至表示了解馬克宏的立場，「就我的理解，馬克宏談論的是種族滅絕概念的司法定義，而法學家應該就這個問題開展工作」。

美國總統拜登指控俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）派出的軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，馬克宏隔日發言表示，「種族滅絕一詞有特別意義，應該由法學家來鑑別，而非政治人物」。

卓夫科瓦向法媒表示，「這是好的途徑，我們感謝馬克宏先生提供專業人士，針對俄羅斯在布查（Bucha）與其他地方犯下的戰爭罪展開工作... 對我們來說，法國帶來協助是很重要的」。

法國日前已派遣彈道專家與法醫團隊到烏克蘭蒐集戰爭罪證據，並承諾提供近50萬歐元以協助調查戰爭罪行。

澤倫斯基放下對馬克宏言論的不滿，一名烏克蘭外交官昨天向費加洛報（Le Figaro）表示，透過坦然對話，兩人解除誤會，並已把爭吵放一邊，「繼續共同向前」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）14日也與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）通話。稍後庫列巴透過推特感謝法國支持歐盟禁運俄羅斯石油，也很高興法國駐烏克蘭大使返回崗位。

但他仍在昨天法國24（France 24）的專訪中仍希望法國承認在烏克蘭發生的暴行是種族滅絕，並說「戰爭的未來將會在戰場而非談判桌上決定」。

馬克宏13日拒絕將俄羅斯在烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」，並說烏俄情同兄弟。

澤倫斯基與當時來訪的波蘭及波羅的海國家領袖舉行記者會時表示：「這樣的談話對我們來說很受傷，所以我一定會盡全力和他（馬克宏）討論此事。」（編輯：黃自強）1110416