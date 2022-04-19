拿親俄大亨換英籍戰俘 英官員：不考慮幫助俄國

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國一位高層官員今天被問到，有關拿被捕烏克蘭親俄大亨梅維楚克，交換在烏克蘭被俄軍俘虜2名英國戰士的展望時，他表示英國不會考慮幫助俄國。

路透社報導，2名在烏克蘭被俄羅斯軍隊俘虜的英國籍作戰人員18日出現在俄國國營電視台，要求把他們跟被烏克蘭當局逮捕的親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）進行換俘。梅維楚克是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的烏克蘭盟友。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）被天空新聞網（Sky News）問到政府考慮介入換俘的可能性時，他表示：「我們實際上正在仔細研究制裁親近蒲亭政權者，我們不會去研議要如何幫助俄國。」

路易斯也表示，他不想評論被俘2名英國人平納（Shaun Pinner）和艾斯林（Aiden Aslin）的具體情況。

他表示：「我們對英國公民永遠都有責任，我們非常認真看待。我們在烏克蘭必須取得正確平衡，那也是為何我一直在告訴大家：不要非法前往烏克蘭。」

路易斯並表示：「烏克蘭武裝部隊獲得英國支持，我們持續投入支援，那是正確做法。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110419