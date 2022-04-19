烏東克爾米納市淪陷 俄外長稱展開對烏新階段行動

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴今天表示，俄羅斯部隊已占領州內的克爾米納市（Kreminna）。俄國外長拉夫羅夫同日宣布，莫斯科正在展開對烏克蘭的新一階段「特殊軍事行動」。

路透社報導，盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在簡報會上表示，俄軍進城並控制克爾米納市，烏克蘭守軍不得不撤退並固守新陣地，持續對抗俄國軍隊。蓋戴還說，俄國部隊「從四面八方」發動攻擊。

克爾米納市人口超過1萬8000人，位於首都基輔（Kyiv）東南方約574公里，如今似已成為俄軍對烏克蘭東部發動新攻勢後首座淪陷的城市。

蓋戴還說：「平民死亡人數無法計算，官方數據約200死，實際上可能更多。」他沒說明上述估計人數的涵蓋時間。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發起「特殊軍事行動」，但矢口否認鎖定平民。

另外，烏克蘭方面昨天表示，重新集結後的俄軍已經發起聚焦烏東的新攻勢。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天也說，莫斯科正在展開新一階段的「特殊軍事行動」，並預測這會是項重要進展。

拉夫羅夫接受今日印度電視台（India Today TV）訪問時說：「行動另一階段正在（烏東）展開，我很確定這會是整場特殊行動非常重要的時刻。」

現在各界也把焦點擺在俄軍包圍的港市馬立波（Mariupol），當地烏克蘭守軍藏身城內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。俄國車臣地區領導人暨總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）宣稱，俄軍今天就會完全接管這座鋼鐵廠。

俄方稍早要求藏身鋼鐵廠內的烏克蘭部隊與外籍戰士，若想活命，就得在莫斯科時間中午前（台灣時間17時）前放下武器。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110419