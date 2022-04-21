法國總統決選在即 澤倫斯基、納瓦尼力挺馬克宏

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國現任總統馬克宏即將於24日與極右翼候選人雷朋一決高下。烏克蘭總統澤倫斯基和遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼公開表態，力挺馬克宏連任。

納瓦尼（Alexei Navalny）在推特發文，呼籲法國公民在總統大選第二輪決選中投票給馬克宏（Emmanuel Macron）。澤倫斯基（Volodymyr Zelenski）也在接受電視採訪時表示，他無意影響法國選舉結果，但自己支持馬克宏。

納瓦尼在推文中強調：「一名俄羅斯政治犯向法國選民發表談話，這真的相當諷刺…我當然會毫不猶豫地敦促法國人民在4月24日投票給@馬克宏。」

他向不排除投票給雷朋（Marine Le Pen）的法國選民喊話，指任何自稱「保守派」並同情俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的人，實際上「就是沒良心的偽君子。」

納瓦尼說：「選舉從非易事，但你還是必須投票，至少要表達反對意見。」

相比之下，澤倫斯基的態度則較謹慎。他告訴法國BFM電視台（BFM TV）：「雖然我自認無權影響貴國發生的事情，但我想說我與馬克宏有交情，我不想失去這份交情。」

澤倫斯基指出，雷朋對烏俄問題的看法錯誤，「如果她了解到自己犯下錯誤，我們的關係也可能改變。」

俄羅斯入侵烏克蘭之前，雷朋曾表示，一旦當選總統，她將阻止歐洲制裁俄羅斯石油和天然氣。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110421