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法國總統馬克宏贏得連任 蒲亭致賀

2022/4/25 17:43
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國總統馬克宏擊敗老對手雷朋連任。俄羅斯媒體今天引述克里姆林宮說法報導，俄國總統蒲亭已經對馬克宏發送致賀訊息。

決選投票最終結果顯示，馬克宏（Emmanuel Macron）以極大差距擊敗極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），成為法國20年來首度連任的總統。

但馬克宏並沒有慶祝勝選的心情，他坦承體會到民眾普遍的不滿情緒，各界目光投向接下來的6月國會大選。

非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）同樣在推特祝賀馬克宏「傑出的勝選」，並表示希望「非洲與法國持續建立互利關係」。

根據法國內政部最終數據，馬克宏在第二輪投票以58.55%得票率，輕鬆擊敗極右派對手雷朋的41.45%。

不過相較下，馬克宏5年前贏得2017年總統大選時的得票率為66.1%，雷朋則是33.9%。

這次大選第二輪投票的棄權率為28.1%，是1969年以來最高的第二輪棄權率，相較於2017年的25.4%。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110425

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