UN秘書長晤土耳其總統 重申盡快止戰是共同目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）烏克蘭戰事進入第3個月，聯合國秘書長古特瑞斯昨天與土耳其總統艾爾段會面，兩人強調透過人道走廊撤離平民的迫切需求，並重申盡快結束戰事的共同目標。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天於土耳其首都安卡拉與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。聯合國（UN）會後發布聲明表示，兩人強調透過人道走廊有效撤離平民，及向受影響社區提供亟需援助的迫切需求。

古特瑞斯表示支持土耳其「正就烏克蘭戰爭進行的外交努力」，並指出他與艾爾段「同意持續聯繫，以跟進推動中的倡議」。古特瑞斯今天將前往莫斯科與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，28日轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，聲稱目的是使烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。西方對俄國實施全面制裁，盼藉此結束已奪去數千人性命、迫使數百萬名烏克蘭人離開家園的戰爭。

與烏克蘭及俄羅斯都交好的土耳其持續居中斡旋試圖終結戰爭，不僅主持烏、俄代表團在伊斯坦堡會談，更在南部度假勝地安塔利亞（Antalya）主辦俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的高峰會，這是自開戰打以來，交戰方高階官員的首次會晤。

土耳其總統府通訊署日前聲明，艾爾段24日與澤倫斯基通話，討論烏俄戰爭最新發展及談判進程。

艾爾段向澤倫斯基強調，土耳其願意在談判過程中給予調解等所有支持；烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）局勢日益惡化，必須確保當地平民撤離。此外，土耳其原則上願意成為烏克蘭安全的擔保方。（編輯：韋樞）1110426