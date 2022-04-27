波蘭保加利亞沒用盧布付天然氣費 俄企稱已斷供

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（中央社華沙/基輔27日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天表示，已停止供氣給保加利亞和波蘭，因兩國沒用盧布支付天然氣費。這是俄國入侵烏克蘭被西方制裁後，迄今最強硬的回應措施。

路透社報導，俄羅斯天然氣工業公司透過聲明表示：「俄羅斯天然氣工業公司已完全中斷供應天然氣給保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和波蘭國營能源公司PGNiG，因其未使用盧布付款。」

俄國下議院國家院（Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在通訊軟體Telegram上，形容俄羅斯天然氣工業公司這麼做是正確決定，還說莫斯科也應該對其他「不友善」國家這麼做。

這是莫斯科2月24日發動入侵烏克蘭後，俄國首次對歐洲客戶斷供。

波蘭國營能源公司PGNiG證實俄方已切斷天然氣供應，但稱公司仍依據需求供氣給自己的客戶。PGNiG並提到：「切斷天然氣供應違反合約，PGNiG保留尋求賠償的權利，並將動用一切合約和法律手段來求償。」

來自俄羅斯天然氣工業公司的天然氣占了波蘭消費量5成左右，但波蘭表示毋須動用儲備，當前天然氣儲量達76%。

另根據德國輸送管線業者Gascade的數據，俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管，今天上午從德國反向輸送回波蘭的天然氣量顯著增加。

保加利亞能源部長尼科洛夫（Alexander Nikolov）則告訴記者，保國已向俄方支付4月份供氣費用，俄國公司如果現在斷供，就是違反當前合約；保國政府很快就會知道透過土耳其接收的天然氣是否已中斷。

保國總理佩特科夫（Kiril Petkov）也說，俄國要求改用盧布支付天然氣費用，還警告保加利亞將斷供，這麼做嚴重違反當前合約且形同勒索。

保加利亞幾乎完全仰賴從俄羅斯進口的天然氣，但已在討論透過鄰國土耳其和希臘進口液化天然氣事宜。

俄烏戰爭爆發後，俄國能源出口大致維持不斷，是西方制裁切斷多數對俄貿易的一項例外。

西方大規模制裁使俄國貨幣盧布一度貶值至空前低點，而由於歐洲天然氣需求約1/3仰賴俄國供應，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力的籌碼。

蒲亭3月底表示他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止；買家說這麼做違反了要求以歐元付款的合約；烏克蘭則指控俄國用能源勒索歐洲，試圖分化烏克蘭的盟友。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110427