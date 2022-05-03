日本觀光船12人失聯 將派潛水員赴深海搜索船艙

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本北海道一艘載有26人觀光船，4月23日出海通報船首進水後失聯，至今仍有12人下落不明。海上保安廳已決定委託業者，派潛水人員到沉船所在的水下120公尺處進行船艙內搜索。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，海上保安廳已決定跟民間業者簽約，將採取被稱為「飽和潛水」的方式，使用特殊設備先讓潛水人員適應120公尺的潛水深度壓力。

這起船難造成14人死亡、12人下落不明，海上保安廳與海上自衛隊為確認是否有人被困在船艙內，使用水下無人機搭載水中攝影機方式查看，但因為海潮流速快及能見度差遲無進展。

因此，海上保安廳決定與擁有特殊技術的民間業者簽約派遣潛水人員，總金額約8億7700萬日圓（約新台幣1億9900萬元），不含後續若要打撈船體的花費。

日本電視台報導，由於水中攝影機無法確認船艙內部狀況，且潛水人員用一般潛水方式無法到達這麼深的海底，海上保安廳決定採用「飽和潛水」的方式，到深海搜索失聯人員。專家直言，飽和潛水是「賭命作業」。

根據目前搭載水中攝影機的水下無人機調查，觀光船沉沒處水深約115公尺，船首幾乎朝向南方、船體傾斜約30度；雖然船艙後部的門是開啟狀態，但無法確認是否有人。

為確認船艙內部狀態，海上保安廳2日說明，最快本月內將採取飽和潛水方式搜索失聯人員。飽和潛水能讓潛水人員下潛到逾百公尺深處，是一種特殊的潛水方式。

前海上自衛隊自衛官、水難學會副會長安倍淳說，這種潛水方式是「賭命作業」。

安倍說，飽和潛水難度高，系統也很複雜；潛水人員在水深120公尺處相當於要承受13個大氣壓力，「讓籃球沉到這個深度大概會變成壘球大小」。

而且，安倍說，在120公尺的水深處，潛水人員最多大概只能進行20分鐘到30分鐘的作業。

至於打撈沉船，安倍說，打撈船體時可能造成損壞，行動必須非常緩慢，「打撈時間恐怕要用月做單位」，費用可能超過10億日圓。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110503