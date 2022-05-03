日本新增逾3萬例確診 東京疫情持續趨緩

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（中央社東京3日綜合外電報導）東京都今天新增3357例COVID-19確診病例，連續22天低於上週同日，疫情持續趨緩；不過，沖繩縣新增1761例創週二新高紀錄，疫情仍相當嚴峻。日本全境今天至少新增逾3萬例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至日本時間晚間6時止，日本全境單日至少新增3萬481例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，及55例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數796萬875例，包括2萬9703例死亡病例。

東京都今天新增3357例確診病例，較上週二減少約1700例，連續22天低於上週同日；最近7天平均單日新增3891.3例，是前一週的72.8%，疫情持續趨緩。

東京都今天新增病例中，各年齡層以30多歲633例居冠，占比約18.9%；65歲以上高齡者有236例，占比約7%。

同屬首都圈的神奈川縣今天新增1028例確診病例，較上週二減少1422例，連續6天低於上週同日，至今累計病例數70萬6511例，包括2143例死亡病例。

同樣是首都圈成員的千葉縣，今天新增1035例確診病例，較上週二減少454例，至今累計病例數42萬4015例。

位於關西地方的大阪府今天新增3318例確診病例，較上週二減少600多例，至今累計病例數90萬1643例，包括4963例死亡病例。

沖繩時報報導，沖繩縣今天新增1761例確診病例，較上週二增加343例，創週二新高紀錄，至今累計病例數16萬5061例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以639.41人居日本各地之冠，比第2名的北海道335.55人多出不少。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110503