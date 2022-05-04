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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭8/285

2021年全球1.93億人面臨飢餓 烏俄戰使雪上加霜

2022/5/4 20:52（5/4 21:09 更新）
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）今天說，由於衝突、氣候變遷和經濟危機摧毀人們生計，去年面臨飢餓的人數增加到1億9300萬人。

專家已警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能會造成饑荒，糧農組織的年度報告指出，2021年有近4000萬人陷入「嚴重的糧食不安全」處境。

有此問題的53個國家中，情況最嚴重的是剛果民主共和國、衣索比亞、葉門和阿富汗。在塔利班2021年接掌政權後，阿富汗即陷入財政危機，數百萬人面臨飢餓。

聯合國將「嚴重的糧食不安全」定義為，一個人無法消費足夠的糧食，使其生命或生計即將不保。

糧農組織說：「這種飢餓有可能成為饑荒，並造成廣泛死亡。」

自從聯合國糧農組織、世界糧食計劃署（World Food Programme）和歐盟在2016年公布第一份報告以來，這個數據不斷攀升。

糧農組織說，2021年面臨飢餓的人口增加是「因衝突、極端氣候和經濟衝擊三者的有害組合造成」，有53個國家的人口受到影響。

儘管報告沒有考慮到烏克蘭戰事，但糧農組織表示，這場戰爭「必然會對糧食危機國家和饑荒邊緣國家產生最具毀滅性的影響」。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110504

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