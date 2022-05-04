通膨飆升 印度央行閃電升息

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（中央社孟買4日綜合外電報導）印度中央銀行今天意外宣布升息，這個亞洲第三大經濟體在俄羅斯入侵烏克蘭後，也受到通膨飆升的衝擊。

法新社報導，印度央行這次閃電升息的時間就在美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議前幾小時，外界預期聯準會將以20年來最大幅度的升息，來回應不斷加速的通膨。

而聯準會大幅升息恐引發印度等新興市場資金外流。

印度中央銀行印度儲備銀行今天調高主要附買回利率40個基點，至4.40%，即刻生效，這是該行自2018年8月以來首次升息。

印度儲備銀行總裁達斯（Shaktikanta Das）在電視轉播的演說中表示：「隨著多個風暴同時來襲，我們今日行動是穩住船舶的重要動作。」

經濟學家納雅爾（Aditi Nayar）表示，這次升息「正是時候，因為我們今年4月消費者物價指數通膨預估值是令人瞠目結舌的7.4%」。

「提早約一個月做成利率決議，貨幣政策委員會（MPC）是要在日益不確定的環境中，防止過度的通膨預期心理。」

印度央行下一次利率決策會議預定在6月8日召開。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110504