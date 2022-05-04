更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會6/149

通膨飆升 印度央行閃電升息

2022/5/4 21:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買4日綜合外電報導）印度中央銀行今天意外宣布升息，這個亞洲第三大經濟體在俄羅斯入侵烏克蘭後，也受到通膨飆升的衝擊。

法新社報導，印度央行這次閃電升息的時間就在美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議前幾小時，外界預期聯準會將以20年來最大幅度的升息，來回應不斷加速的通膨。

而聯準會大幅升息恐引發印度等新興市場資金外流。

印度中央銀行印度儲備銀行今天調高主要附買回利率40個基點，至4.40%，即刻生效，這是該行自2018年8月以來首次升息。

印度儲備銀行總裁達斯（Shaktikanta Das）在電視轉播的演說中表示：「隨著多個風暴同時來襲，我們今日行動是穩住船舶的重要動作。」

經濟學家納雅爾（Aditi Nayar）表示，這次升息「正是時候，因為我們今年4月消費者物價指數通膨預估值是令人瞠目結舌的7.4%」。

「提早約一個月做成利率決議，貨幣政策委員會（MPC）是要在日益不確定的環境中，防止過度的通膨預期心理。」

印度央行下一次利率決策會議預定在6月8日召開。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀