莫迪訪歐第2站 與丹麥聚焦綠色與經貿合作

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度總理莫迪正在歐洲進行3天訪問，昨天與丹麥總理佛瑞德里克森舉行會談，聚焦綠色夥伴關係與經貿合作，雙方簽署7項合作備忘錄與意向書。

莫迪2日起出訪德國、丹麥及法國，3日在哥本哈根會唔佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），會後兩人發表聯合聲明。

根據聲明，印度與丹麥同意加強在綠色戰略夥伴關係、貿易與投資、衛生與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防治，以及文化和氣候行動等領域的合作。

聲明說，兩人也談及地區與全球局勢。

在烏克蘭戰事上，聯合聲明稱「丹麥總理重申丹麥對俄羅斯軍隊非法及無故侵略烏克蘭之舉的強烈譴責」，顯見印度依然不願加入譴責俄羅斯的行列。

雖然如此，聯合聲明在未點名任何國家的情況下，譴責烏克蘭平民在戰火中死亡的情事，並稱對烏克蘭的人道危機感到「嚴重關切」。

兩人也見證了7項政府對政府合作備忘錄與意向書的簽署，涵蓋綠色船運、文化交流、人才培育、畜牧等領域。

另方面，莫迪今天也在哥本哈根出席第2屆印度-北歐國家峰會（India-Nordic Summit），與北歐國家領袖討論疫情後經濟復甦、氣候變遷、再生能源與全球安全局勢的議題。

印度外交部說，莫迪在峰會分別與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）、冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）以及挪威總理史托爾（Jonas Gahr Store）等人會面。

莫迪返程時將訪問法國，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。印度媒體報導，莫迪將是馬克宏連任成功後第一位會見的外國領袖。（編輯：韋樞）1110504