俄羅斯盧布兌美元 創2020年3月來最高水準

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俄羅斯盧布兌美元匯率5日一度創下2020年3月以來最高水準。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）在資本管制的支撐下，俄羅斯盧布兌美元匯率今天一度創下2020年3月以來最高水準。隨著市場關注可能對莫斯科實施新制裁的發展，股市指數也攀漲。

在莫斯科交易所早盤交易中，匯率劇烈波動的盧布兌美元觸及65.31盧布，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的最高水準。但在格林威治時間7時16分（台北時間下午3時16分），盧布貶值0.4%，報66.60盧布。

由於俄國政府強制以出口為重點的企業將美元和歐元收入轉換為盧布，帶動過去幾週盧布升值。另外，進口減少和跨境交易受到限制，都使美元和歐元的需求疲軟。

俄國2月24日派數以萬計士兵入侵烏克蘭後，俄國央行旨在支持金融穩定的限制措施，削弱市場流動性，盧布走勢比平時更加劇烈。

盧布兌歐元升值0.3%，報70.20盧布，在2020年2月寫下的水準附近盤旋。

隨著西方國家設法加強孤立莫斯科的力度，對俄國實施石油禁運等新制裁的提議成為焦點。

俄國股指上漲。以美元計價的RTS指數上漲2.6%，來到1142.7點。以盧布計價的MOEX俄羅斯指數（MOEX Russia Index）揚升1.4%，來到2406.5點。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110505