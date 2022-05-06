杜魯道國會說髒話 用父親半世紀前發言回應質疑

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（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）加拿大總理杜魯道一向給人風度翩翩的印象，但昨天他在國會殿堂與在野黨辯論時說出「F開頭的髒話」。讓人想起他的父親老杜魯道數十年前總理任上也因類似情況而遭熱議。

國會下議院議場上，在野的保守黨議員4日針對卡車司機抗議事件質問杜魯道（Justin Trudeau）是否使用軍事資產監視加拿大人。杜魯道說保守黨用假訊息企圖製造恐懼，接著他嘟囔著說了一些話。保守黨議員巴洛（John Barlow）隨即表示聽到杜魯道說的髒話，要求他為所用的言詞道歉，並提請下議院查詢會議答辯紀錄並採取相關措施。

下議院副議長當特勒蒙（Chris D'Entremont）在查閱會議錄影紀錄後，表示聽不出來總理杜魯道所說的話，但警告「議員們必須在下議院遵守正常的辯論和禮儀規則，避免發表破壞性和不尊重的言論」。

杜魯道隨後被記者追問這起事件，他沒有否認說了不恰當的言詞，反而模仿他父親半個世紀前說髒話後所說的一句話。杜魯道對記者說：「先生們，當你以特定方式動著嘴唇時，你的想法是什麼？」

1971年時任總理的老杜魯道（Pierre Trudeau）和在野黨爭得面紅耳赤而說出髒話。當時記者質問老杜魯道，老杜魯道稱不記得自己說了什麼，但他說：「先生們，當你胡說八道或說類似的話時，你的想法是什麼？」

這不是杜魯道第一次在國會上發言不雅。2011年，當他身為在野黨議員時，在一場與環境部長激烈爭辯中說了不恰當的詞彙，當時他在下議院道歉。

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最近加拿大政治人物的火氣似乎特別大。上星期卑詩省長賀瑾（John Horgan）也在省議會上與反對黨討論醫療問題時脫口罵出F字眼，並憤而離席，引起一片嘩然。

不過當天下午賀瑾在推特（Twitter）上表達歉意，他說：「如果我媽媽還在，她一定會帶著一塊肥皂去議會（給我洗洗嘴）。」隨後他在議會上正式道歉。賀謹以前在政壇是出了名的脾氣暴躁，有人給他「綠巨人賀謹」（Hulk Horgan）的綽號。不過隨著年事漸長，也為了在2017年贏得選舉，他改變形象，脾氣已收斂不少。（編輯：郭中翰）1110506