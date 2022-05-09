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俄羅斯入侵烏克蘭
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勝利日該挺和平 澤倫斯基批俄忘記戰勝國所當為

2022/5/9 09:17
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（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯紀念蘇聯擊敗納粹德國前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，俄羅斯遺忘了所有對第二次世界大戰戰勝國重要的事。

澤倫斯基譴責俄國砲轟烏克蘭東部，他說，有1所學校遭轟炸造成60人死亡，「俄羅斯已經遺忘了所有對第二世界大戰戰勝國重要的事」。

澤倫斯基在他每晚發表的演說中說，一般人會把這個紀念日與和平以及「永不再犯！」的口號相連，俄羅斯人卻繼續攻擊。

他說：「俄羅斯人空襲盧甘斯克（Lugansk）比洛霍里夫卡村（Bilohorivka），造成約60人喪命。百姓們只是在學校躲空襲。這是針對這所學校的攻擊，也是占領者犯下的罪。」

他還說：「我相信烏克蘭今天展現出我們已是自由世界與團結歐洲成熟的一員。」

法新社報導，俄羅斯9日將紀念其在「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）中戰勝納粹德國77週年。

數以千計軍人將參加莫斯科紅場（Red Square）閱兵，戰車、裝甲車與飛彈發射器也將在展示行列之內。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110509

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