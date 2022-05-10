聯合國：全球升溫幅度5年內有近半機率突破1.5度

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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）聯合國氣候機構今天警告，在未來5年裡，全球升溫幅度有近半機率將超出「巴黎氣候協定」訂定的攝氏1.5度門檻。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在其年度氣候狀況更新中提到，「在2022年至2026年之間，至少會有1年的全球近地面氣溫升幅較工業化前水準增加1.5度以上，這種狀況發生的可能性約50%。」

目前WMO估計升幅超標的可能性為48%，並稱這個機率將隨時間推移而上升。

WMO還表示，自2022年至2026年間，至少1年將會打破2016年的紀錄，成為有史以來最熱的一年，發生上述狀況的機率高達93%。

此外，2022年至2026年這5年均溫高於2017年至2021年的機率也是93%。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「這項研究顯示，憑藉高水準科學技術，我們正接近暫時達成『巴黎協定』的較低目標。」

「攝氏1.5度並非隨機統計數字，它是一個指標，顯示氣候影響對人類乃至整個地球的危害將越來越大。」

根據2015年簽訂的巴黎氣候協定，簽署國同意將全球暖化升溫幅度控制在較1850年至1900年水準高出攝氏2度範圍內，如果可能，希望將升溫幅度控制在攝氏1.5度內。

協定中的1.5度門檻是指長期抗暖化目標，但隨著全球氣溫上升，預計暫時超標的頻率將越來越高。

據WMO臨時數據，2021年的全球均溫，較工業化前水準高出約攝氏1.11度。

預計2022年至2026年之間，每年的全球近地面年均溫將比工業化前水準高出攝氏1.1至1.7度。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110510