日相岸田會晤芬蘭總理 共同強烈譴責俄羅斯入侵

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天與來訪的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）舉行會談，雙方一致同意持續以堅決態度因應烏克蘭遭俄羅斯入侵，並「共同強烈譴責」俄羅斯侵略行為。

日本TBS電視台報導，岸田今天跟馬林會談，雙方針對烏克蘭情勢及芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO）等交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天晚間6時過後，跟首度訪日的馬林舉行約一小時會談。

富士新聞網報導，岸田與馬林在會談中，對持續以堅決態度因應烏克蘭遭俄羅斯入侵達成一致看法；兩人也「共同強烈譴責」俄羅斯侵略行為。

岸田與馬林都認為，「藉由武力片面改變現狀，在世界各地都不被容許」。

有關日本與芬蘭間經濟關係，雙方確認特別在尖端技術與可再生能源領域方面，進一步強化雙方合作關係。

馬林在會談後的聯合記者會上說，「對日本因應俄羅斯入侵展現的領導能力，給予高度評價」。

時事通信社報導，岸田在會談上表示，俄羅斯侵略烏克蘭，是動搖包括歐洲與亞洲的國際秩序基礎的行為，「歐洲與印度太平洋的安全保障無法分割，藉由武力片面改變現狀，在世界各地都不被容許」。

每日新聞報導，馬林今天上午受邀到東京大學演講時說，俄羅斯入侵烏克蘭，「讓全球狀況發生重大變化」；有關芬蘭有意申請加入NATO，她說，「近期將做出決定」。

馬林表示，俄羅斯未來將會採取一切手段試圖擴大影響力，「考驗我們的韌性」。

有關日本與歐美發動對俄國經濟制裁，她說，「必須進一步深化合作來阻止戰爭」。

談到日本與芬蘭的共同點，馬林說，「雙方都擁有忍受社會劇烈變化的能力」，所以她對日本有很深的信賴。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110511