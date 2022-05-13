新加坡廣設檢測接種聯合中心 首批5家24日啟用

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（中央社記者侯姿瑩台北13日電）新加坡規劃在全島廣設檢測與接種聯合中心，衛生部今天表示，首批5家中心預計24日正式啟用，其中一家將為民眾接種美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的COVID-19疫苗。

新加坡先前在全島廣設接種中心為民眾施打COVID-19疫苗。衛生部今天發布新聞稿表示，截至12日，星國92%人口已完整接種，75%打了追加劑；達成良好的疫苗覆蓋率後，政府將於5月底逐步關閉接種中心。

不過，為了確保能持續向一般民眾提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測及疫苗接種服務，衛生部表示，將設立新的檢測與接種聯合中心，首批5家將於24日正式啟用，另5家預計6月底陸續在全島成立運作。

衛生部說，未來若又出現高關注變異株，「這些中心將有能力擴大運作規模」。

據規劃，24日啟用的5家檢測與接種聯合中心將提供PCR核酸檢測及抗原快速檢測（ART）。在疫苗接種方面，其中一家中心提供輝瑞、Novavax疫苗接種，另4家則提供輝瑞、莫德納疫苗接種。

除了檢測與接種聯合中心，衛生部表示，另有20家公共衛生防範診所（Public Health Preparedness Clinics）將自18日起為民眾接種Novavax疫苗。

新加坡採購諾瓦瓦克斯開發的COVID-19疫苗，首批疫苗5月初運抵星國，將提供18歲及以上的民眾選擇接種，可作為基礎劑或追加劑。

這是新加坡全國COVID-19疫苗接種計畫批准使用的第4款疫苗，其他還包括輝瑞、莫德納及中國科興疫苗。（編輯：高照芬）1110513