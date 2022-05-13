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外交官：歐盟5月可望達成 俄羅斯石油禁運協議

2022/5/13 23:46
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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）4名外交官和官員今天說，儘管東歐有供應疑慮，歐洲聯盟（EU）仍力求在本月達成對俄羅斯石油的分階段禁運協議，反駁禁運可能延後或放水的說法。

路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）為了回應俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，本月初提議對俄國祭出石油禁運令；但保加利亞、捷克、匈牙利和斯洛伐克等歐盟東歐成員國對俄國石油的依賴，為達成協議構成最大障礙。

儘管歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）看似難以說服對禁運提案批評最力的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）， 不過歐盟外交官和官員表示，他們仍對達成協議感到樂觀。

一名歐盟高層外交官說：「會有協議的。」這名人士指出，對於目前依賴俄羅斯石油、有必要尋找其他供應來源的國家，提議中的轉型及投資規模具有彈性。

第二名高層外交官表示，本週末可望進行的技術性談判之後，協議可能在16日歐盟各國外交部長於布魯塞爾召開會議時即達成。

第三名外交官則說，本週稍晚有機會達成協議；「這將由布達佩斯和布魯塞爾的政治最高層做出決定，我樂觀以對。」

按照協議，大多數歐盟國家將須在今年底前對俄羅斯石油實施全面禁運，但匈牙利和斯洛伐克都已取得截至2024年底的豁免權，捷克則可豁免至2024年中期。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110513

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法國：歐盟禁運俄羅斯石油制裁 本週可達成協議歐盟對俄油禁運令 可能豁免匈牙利斯洛伐克
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