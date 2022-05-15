反蒲亭專制20年 俄76歲女藝術家挺身斥入侵烏克蘭

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（中央社聖彼得堡15日綜合外電報導）5月9日俄羅斯勝利日慶祝活動展開前，奧西波娃（Yelena Osipova）幾乎整晚沒睡。這位76歲藝術家熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。

但就在她走出聖彼得堡的家門前去示威時，兩名身分不明的男子搶走她的作品便跑掉。

這位頭髮花白的畫家告訴法新社：「真讓人洩氣，我花半個晚上製作的，真的很喜歡那些標語牌。很明顯，這是一次有組織的攻擊。」

與往常一樣不屈不撓，不到一個小時，這位瘦小、彎著腰、行動不便的婦人已有了一張新標語牌，準備出門抗議。

奧西波娃在其家鄉可謂婦孺皆知。她公開反對總統蒲亭（Vladimir Putin）統治20年後，被人稱為「聖彼得堡的良心」，該市是俄羅斯第二大城。自從克里姆林宮揮軍入侵烏克蘭以來，她也成了俄羅斯人挺身反對衝突的象徵。

奧西波娃經常遭到鎮暴警察拘留，相關畫面在社交媒體流傳甚廣。這位前藝術教授說：「最主要的是，今天人們應該要說出這些禁忌的話：『對戰爭說不』。」

但在俄羅斯，這樣做相當冒險。抗議活動被當局無情鎮壓，那些批評這場官方所謂「特殊軍事行動」的人，可能面臨15年牢獄之災。

在曾任KGB（前蘇聯國家安全委員會）特工的蒲亭於2000年掌權兩年後，奧西波娃首次走上街頭。從那時起，她一直在抗議她所稱俄羅斯當局犯下的罪行。

2014年，當莫斯科從烏克蘭手中奪占克里米亞半島（Crimean peninsula）以及烏國東部爆發戰鬥時，她也挺身抗議。如今，她專注於蒲亭對烏克蘭的全面進攻。

奧西波娃在其公寓向法新社展示她的作品時說：「如果人們接受這一切，就意味他們沒有考慮到他們的孩子。我的標語牌所要表達的想法是：我們要留給孩子們什麼樣的世界？」

她展示了一張標語牌，以烏克蘭國旗顏色黃色和藍色為背景，一個年輕女孩的臉喊道「對戰爭說不」。另一個小孩的口號是「我們要留下什麼樣的世界？」

她說：「從2002年到現在，我一直無法保持沉默，因為沈默就是贊同我們國家正在發生的這些事情。這就是為什麼我要去抗議。」

奧西波娃所住公寓位在俄羅斯前帝國首都的心臟地帶，有著破舊的拱形天花板，她的家人已在這兒住了3代。公寓的兩個房間擺滿繪有和平以及反克里姆林宮訊息的圖片和海報。

一張畫著一名士兵的海報上寫道：「我不想當砲灰。」另一張則寫著：「妻子和母親們，阻止戰爭。」第三張宣稱：「我們都是帝國強權煽動性政治的人質。」

一面牆上掛著一張年輕男子的巨輻照片：她唯一的兒子伊凡（Ivan），2009年死於肺結核，年僅28歲。

奧西波娃常遭到警方拘留，但他們現在對她已很熟悉，有時他們直接帶她回家而不是去警察局。

她毫無畏色地說道：「我早已不再害怕了。在自己的家鄉你不該害怕，但你如果愛它，你應該覺得你是那個要扛起責任的人。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110515