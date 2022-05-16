COVID-19全球最新情報 5/16

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（中央社台北16日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，北韓疫情延燒，新增15人病故、逾82萬人發燒；日本單日染疫增逾3萬例，東京大阪病例減少。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間16日上午7時，全球至少626萬3834人感染COVID-19病逝，至少5億2139萬9723人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日在疫情記者會中公布，新增6萬8732例本土個案，確診個案中新增101中症、24重症，19例死亡個案。另新增37例境外移入病例。

● 中國

中國官方15日通報，新增本土病例1718例。儘管中國疫情趨緩，但多地仍展開核酸檢測，以達到官方的清零政策要求。

上海疫情趨緩，據15日上午通報，14日新增本土確診病例166例和無症狀感染者1203例，總計1369染疫；另通報新增3例死亡。

上海市副市長陳通15日在疫情防控工作新聞發布會上宣布，依循「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，嚴格落實各項疫情防控措施，5月16日起，分階段推進復商復市。

在嚴格防疫下，上海大學15日通知，尚未完成50公尺游泳考試的今年應屆畢業生，將改以「線上提交理論作業」代替50公尺游泳考試，科目為「游泳理論基礎」，引起中國網友熱議。

在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。這些賽事包括延期的杭州亞運、成都世大運、桌球世錦賽，以及放棄主辦的東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞足賽共6大項。不過，由中共總書記習近平催生的中國國際進口博覽會，仍將於今年11月登場。

● 日本

日本疫情持續，15日新增逾3萬5000例確診病例，東京與大阪等地單日新增較上週減少，沖繩縣雖然也較上週略減，但仍連續6天逾2000例。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本截至15日晚間6時止，單日新增3萬5008例確診病例及25例死亡病例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數838萬3903例，包括3萬78例死亡病例。

● 北韓

北韓15日表示，又有15人因「發燒」喪命，全國目前有超過82萬人出現發燒症狀。北韓近期才因爆出首起病例，而下令全國封鎖。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，有82萬620人出現發燒症狀，至少32萬4550人正在接受治療，目前已有42人病歿。

● 泰國

泰國第一支自主研發的mRNA技術疫苗ChulaCov19正在等待泰國食品藥物管理局的核准，若核准通過，最快年底就可以登記使用。泰國下一步是希望量產疫苗，讓更多人能夠受惠。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）疫苗研究中心（Vaccine Research Centre ）研發中的ChulaCov19，是泰國也是東南亞第一支自主研發mRNA技術的疫苗，泰國內閣撥了23億泰銖預算補助研發和生產這隻疫苗。

※ 美洲

● 美國

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美國至今約有100萬人死於疫情，在人們迎向疫後新常態之際，有逝者家屬仍在悲傷，對於染疫親人從此消失不見，感到難以抹滅的痛苦。

「紐約時報」14日報導，北卡羅來納州（North Carolina）一位婦女的丈夫染疫病故，當她聽到人們隨意地談論美國的生活已恢復正常時，她卻沉重地像被壓垮，「我永遠不會恢復正常」、「我仍然覺得自己好像少了一條腿」。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110516