北韓發布防疫宣導片 意外引起中國熱議

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（中央社台北15日電）北韓COVID-19疫情延燒，朝鮮中央電視台今天播出疫情宣導片，向民眾介紹Omicron變異株，以及感染後應如何處置。宣導片未提嚴格封控等措施，意外引發中國網友熱議。

全球爆發疫情2年多以來，有著2500萬人口的北韓多次宣稱沒有疫情，也拒絕了中國科興疫苗，以及WHO主導的COVAX全球疫苗分配機制所提供的疫苗。

直到5月12日，藉由官方畫面透露，北韓領導人金正恩戴著口罩開會，表示平壤發現Omicron感染病例，這是北韓初次公布有確診者。當局下令，居民留在室內，全國採封鎖措施。

金正恩形容這是建國以來的「最大災難」，同時表示要積極學習中國的防疫經驗。外界解讀，北韓擬採取中國的嚴格封控措施來圍堵疫情。

但是，今天由朝鮮中央電視台播出的疫情宣導片顛覆外界想像。官方的宣導片向人民介紹了北韓的疫情為Omicron BA.2變異株，其特徵是傳染性強、症狀弱、難以發現。

官方宣導片說，Omicron BA.2潛伏期一般3至4天，最短可能1至2天，最長可能1至2週，需要住院治療的患者數量比其他毒株更少，再感染風險也更低。

資料顯示，隱形Omicron BA.2的致死率比Delta低75%，感染者中93%為輕症患者，只需門診或居家治療，一般感染後5天可以恢復健康，重症患者中僅2.8%需要使用人工呼吸機。

宣導片並指，要「科學治療」，不可過度服用藥物，一起學習更多隱形Omicron BA.2知識，共同抗擊疫情。

中國採取「動態清零」與嚴格的封控措施應對疫情，因此，北韓宣導片一出，隨即在微博上引發熱議。有網民說，他心情極為複雜，隔壁（意指北韓）能夠如此客觀和數據化的去看待Omicron變異株。

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也有網民表示，「這就是純裸奔模式，沒疫苗、沒特效藥、沒核酸、沒抗原、沒ICU、沒方艙，什麼都沒有，完全裸奔模式，基本就是落實居家隔離，我們看最終結果，如果沒啥大事……」；還有網友意有所指地說：「好歹是在瑞士正經留過學，和知青是不一樣。」

截至15日，北韓有82萬人出現發燒症狀，至少32萬4550人正在接受治療，目前已有42人病歿。中國外交部則在12日表示，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持何幫助。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1110515