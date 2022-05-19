澤倫斯基傳記漫畫上市 出版商曝背後意義

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基從喜劇明星搖身一變成為戰時領袖，美國漫畫商TidalWave Comics特別推出最新傳記「政治力量：澤倫斯基」，以圖畫小說方式講述他的生平故事。

路透社報導，篇幅22頁、今天出版的「政治力量：澤倫斯基」（Political Power: Volodymyr Zelenskyy，暫譯）講述澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）2019年上台，並承諾終結與烏東獲俄羅斯撐腰分離主義分子戰爭的故事。

曾在電視節目中扮演總統的澤倫斯基出任烏克蘭總統時，並沒有任何政治經驗。

作者佛里澤爾（Michael Frizell）說：「他是誰？是什麼促使他這麼做？為什麼對烏克蘭此刻來說，他是對的領導人？這些問題是我開始調查時感到好奇的事。」

負責操刀的藝術家馬丁納（Pablo Martinena）也曾替退役足球球星貝克漢（David Beckham）、南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）和美國前總統川普（Donald Trump）的自傳畫過圖。

美國出版業者戴維斯（Darren G. Davis）透過聲明表示：「這本書對我意義重大，因為我有著烏克蘭血統。」

戴維斯說，他的兩對祖父母都移民自烏克蘭，他想藉由這部作品說故事，同時利用這種方式捐款。

部分銷售收入將捐給國際紅十字會。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110519