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紐約市再傳地鐵攻擊案 1男子遭槍殺身亡

2022/5/23 09:24
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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國紐約市近來頻傳大眾運輸系統隨機攻擊事件，今天1名48歲男子在紐約搭乘地鐵時胸部中彈身亡。

路透社報導，紐約市警察局（NYPD）首長寇利（Kenneth Corey）在記者會上表示，槍手在列車進入曼哈頓1個車站時行凶，之後逃逸無蹤，目前仍在逃。

寇利表示：「初步調查顯示嫌犯在同1車廂內前後走動，列車接近曼哈頓大橋（Manhattan Bridge）時，突然拔槍近距離朝這名受害者開火。」

寇利表示，只知道槍手體格壯碩、「皮膚黝黑」、蓄鬍、身穿連帽運動上衣與運動褲，在列車停靠下1站時逃逸。

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警方表示，嫌犯和受害者似乎不認識彼此，事發前也沒有互動。受害男子中彈後送醫，在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）不治，警方並未公開其身分。

紐約市近來暴力事件增多，也發生連串針對地鐵乘客的隨機攻擊。地鐵暴力事件包括多起乘客被推落月台事件，其中1名曼哈頓女子的受害事件，似乎是近來亞裔仇恨犯罪激增的其中一例。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110523

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