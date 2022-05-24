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拜登
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拜登1/300

拜登訪日期間 共軍3艦艇分赴日本海及太平洋

2022/5/24 11:03（5/24 11:40 更新）
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日本防衛省統合幕僚監部23日公布，中國海軍3艘艦艇從22日到23日間，分別朝日本海及太平洋航行。圖為中國海軍邯鄲艦。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
日本防衛省統合幕僚監部23日公布，中國海軍3艘艦艇從22日到23日間，分別朝日本海及太平洋航行。圖為中國海軍邯鄲艦。（圖取自日本防衛省網頁mod.go.jp）
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（中央社東京24日綜合外電報導）美國總統拜登正在日本東京參加「四方安全對話」峰會，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）23日公布，中國海軍3艘艦艇從22日到23日間，分別朝日本海及太平洋航行。

統合幕僚監部表示，海上自衛隊5月22日下午1時左右，在日本長崎縣福江島西方約260公里海域，確認一艘中國海軍054A型飛彈護衛艦，正穿越該海域朝東南方航行。

5月23日上午7時左右，海上自衛隊又在長崎縣對馬市西南方約120公里海域上，確認另一艘穿越該海域朝東北方航行的054A型飛彈護衛艦。

這兩艘054A型飛彈護衛艦分別是舷號579的邯鄲艦及舷號530的徐州艦，都穿越對馬海峽朝東北方的日本海方向航行。

防衛省派出海上自衛隊第3飛彈快艇隊的飛彈快艇蒼鷹號、第43掃雷隊的掃雷艇宇久號，及第4航空群的P-1反潛巡邏機進行情蒐與警監。

海上自衛隊接著又在5月23日上午10時左右，在沖繩縣久米島西北方約80公里海域，發現一艘中國海軍現代級驅逐艦杭州號（舷號136），正穿越該海域朝南方航行。

杭州艦之後經過沖繩本島與宮古島間的宮古海域，朝東南方的太平洋方向航行。防衛省派出海上自衛隊第5航空群的P-3C反潛巡邏機，進行情蒐與警監任務。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110524

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