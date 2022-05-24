俄侵烏邁入第4個月 美援M777榴砲投入烏東戰場

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紐時直擊，美援M777榴砲已投入烏東戰場。圖為美軍正在裝載M777榴砲和其他物資，準備運往烏克蘭支援。（圖取自twitter.com/DeptofDefense）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4個月，俄國軍方今天對烏東頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）周邊最後一股反抗力量加強攻勢。與此同時，美國援助烏克蘭的M777榴砲已投入烏東戰場。

● 美援M777榴砲投入烏東戰場 朝俄軍陣地開砲

「紐約時報」獲准前往烏東一處前線砲陣地，近距離見證以周遭樹枝作偽裝下的美援M777榴砲，以及直朝俄軍陣地開砲後呼嘯的轟鳴。紐時指出，這是國際媒體首次能證實西方援烏重武器已投入烏東戰場。

烏軍指揮官表示，約10多門M777榴砲5月8日抵達前線裝備約2個砲兵連，烏軍第55砲兵旅旅長卡切爾（Roman Kachur）說：「這款武器能讓我們更接近勝利，能有更多現代化、精準武器，我們就越能取勝。」

● 歐盟執委會主席：俄國以糧食供給為武器影響全球

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯正利用糧食供給作為影響全球的武器，就如同俄國在能源領域所為。

范德賴恩在瑞士達沃斯（Davos）舉行的年度世界經濟論壇（World Economic Forum）指出，「全球合作」是「對付俄羅斯敲詐的解方」。

此外，范德賴恩也在達沃斯告訴全球商業領袖，烏克蘭當局必須贏得對抗俄國的戰爭，使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的入侵戰略失敗。

● 美國衛星影像顯示 俄羅斯船隻疑似偷運烏克蘭糧食

在克里米亞（Crimea）半島港口塞凡堡（Sevastopol）拍攝到的最新衛星影像顯示，正當俄羅斯持續攻打烏克蘭的同時，竊取烏克蘭糧食的行為似乎也愈見猖獗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在影像中，兩艘懸掛俄國旗幟的散貨船看來是在靠港，並裝載據信為竊自烏克蘭的穀物。

● 澤倫斯基呼籲盟國 針對換囚向俄國施壓

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國政府已準備好與俄羅斯進行換囚，「甚至明天」就可進行，並籲請盟國就此向俄國當局施壓。

他又說：「重要的是…在任何層面上施加政治壓力，包括透過強大商業力量，藉由停止生意，石油禁運…透過這些威脅積極加強我國人民與俄羅斯軍人的交換。

● 立陶宛籲歐盟另設基金助烏克蘭難民 減輕各國負擔

立陶宛財政部長薩卡萊特（Gintare Skaiste）敦促歐盟像2016年為土耳其做的一樣，成立一個基金，幫助那些接納成千上萬烏克蘭難民的國家減輕財政負擔。

聯合國（UN）估計，自俄羅斯2月24日入侵以來，約650萬烏克蘭人離開他們的國家，大部分逃往波蘭，約350萬人，另有近100萬人前往羅馬尼亞。

烏克蘭官員和業界消息人士曾告訴CNN，俄軍在那些被占領的地區掃光了好幾個糧倉，並把穀物運往南方。

● 澤倫斯基：與俄談判限終止戰爭 只願與蒲亭會面

澤倫斯基表示，蒲亭是他唯一願意會面的俄羅斯官員，以談判如何終結這場戰爭，而他不會與蒲亭以外的官員進行任何談判。

烏克蘭第一夫人在世界衛生組織（WHO）年度會議中警告，俄羅斯發動的戰爭對醫療保健和心理健康的影響恐持續數十年，莫斯科當局則譴責這場論壇已被政治化。

● 俄駐聯合國外交官辭職 為侵烏感到羞恥

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。這是俄國官員罕有、因烏克蘭戰事而採取的政治辭職行為。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110524