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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

烏克蘭總統參與世界經濟論壇 籲各國提供更多武器

2022/5/23 21:53（5/23 22:33 更新）
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（中央社達沃斯23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天透過視訊參與瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，他呼籲各國提供更多武器給烏克蘭，並對俄羅斯實施最大程度制裁。

法新社報導，澤倫斯基透過視訊在世界經濟論壇（World Economic Forum）發表談話說，如果基輔當局「在2月（俄國侵略烏克蘭時）就立即獲得我們100%的需求」，那麼將會挽救數以萬計的性命。

澤倫斯基表示：「這就是為什麼烏克蘭需要我們要求的所有武器，而不僅是那些已經提供的武器。」

他更呼籲對俄羅斯實施石油禁運，對俄國所有銀行採取懲罰性措施，以及避開俄國資訊科技產業，還說所有外國企業都應該離開俄國。

澤倫斯基向與會的世界政商菁英說：「不應該跟俄國進行任何貿易。我相信對於俄國依然沒有這樣的制裁，但應該要有。」

雖然美國、英國和加拿大已採取行動禁止俄羅斯的石油和天然氣，但歐洲聯盟（EU）在實施類似措施方面仍存在分歧。德國和匈牙利等歐盟成員國重度依賴俄國的能源供應。

另外，澤倫斯基今天還提到，俄國軍隊本月稍早攻擊烏克蘭北部地區一處軍事基地，造成87人喪命。

他說道：「今天，在德斯納（Desna）的瓦礫殘骸下，發現87名遇難者。87具遺體，他們是遭到殺害的遇難者。」

澤倫斯基指的是，俄國軍隊於5月17日攻擊切爾尼戈夫地區（Chernigiv）烏克蘭軍事基地所在的一處村莊。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110523

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