日美戰機編隊飛行 研判反制中俄與北韓挑釁

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近日中俄轟炸機編隊飛行及北韓試射飛彈，日本防衛省相關人士透露，航空自衛隊與駐日美軍戰機25日下午在日本海上空編隊飛行。圖為日本自衛隊戰機。（圖取自統合幕僚監部推特網頁twitter.com）

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（中央社東京25日綜合外電報導）日媒報導，日本防衛省相關人士透露，航空自衛隊與駐日美軍戰機今天下午在日本海上空編隊飛行。由於這兩天接連發生中俄轟炸機編隊飛行及北韓試射，研判此舉可能是反制作為。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省相關人士表示，位於北海道的航空自衛隊千歲基地4架F-15戰機，跟位於青森縣的美軍三澤基地多架F-16戰機，今天下午在日本海上空編隊飛行。

雖然不清楚美軍戰機有多少架參與編隊飛行，但可以確認的是今天下午3時40分左右，有8架F-16戰機陸續從美軍三澤基地起飛。

中國與俄羅斯轟炸機24日在日本周邊空域編隊飛行，加上北韓今天上午試射彈道飛彈，日美戰機今天編隊飛行可能是日美合作採取的反制作為。

富士新聞網也報導，不僅一位日本政府相關人士透露，航空自衛隊與美軍戰機最快今天傍晚在日本周邊空域實施聯合訓練。日美可能透過聯合訓練展現團結，意圖牽制北韓進一步的挑釁行為。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110525