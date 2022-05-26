德州槍手臉書預告殺人 犯案前無犯罪或心理問題

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（中央社德州尤瓦爾迪25日綜合外電報導）美國德州昨天驚傳21名師生喪命的校園槍擊案，州長艾波特今天表示，槍手犯案前曾在臉書發布攻擊計畫，地方當局也沒有關於他的犯罪或心理健康問題紀錄。

艾波特（Greg Abbott）說，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）開火前，曾在臉書預告攻擊計畫。

拉莫斯犯案前，曾在社群媒體發送訊息給他最近在網路上認識的一名年輕德國女孩，說他剛剛對祖母開槍，接著又說要前往一所學校開火。

這名住在法蘭克福的15歲女孩說，拉莫斯傳訊息抱怨他的祖母就他手機的通話「與AT&T溝通」，讓他很生氣。

這名女孩說，拉莫斯很常獨自待在家裡，「從來沒有和朋友社交的計畫」。

拉莫斯的親戚告訴「華盛頓郵報」，拉莫斯因為口吃受到霸凌後，「就很不喜歡社交」；他的一名朋友說，他喜歡玩電動遊戲。

美聯社報導，調查人員還不清楚拉莫斯行凶的動機，這場槍擊案還造成至少17人受傷。艾波特說，拉莫斯住在聖安東尼奧（San Antonio）以西約135公里的小鎮，他沒有已知的犯罪或心理健康問題紀錄。

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艾波特說，在拉莫斯犯下這場大規模校園槍擊案前，他曾用社群軟體發出3則訊息，先預告要槍殺祖母，隨後說已對她開了槍，在抵達洛伯小學前15分鐘，他說自己即將前往一所小學開火，但沒提到他將前往哪所學校。

臉書發言人史東（Andy Stone）說，拉莫斯發送的是私人訊息，是在這起駭人槍擊事件發生後才被發現，他說臉書正在與調查人員合作。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110526