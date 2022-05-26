德州槍手18歲合法買槍 擁槍團體避談川普仍挺

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國德州昨天發生釀成21死的校園槍擊案，「全國步槍協會」（NRA）因鼓吹擁槍再遭批評。協會今天發聲明向家屬致意，但未提及德州小學18歲槍手可合法購槍一事。

「全國步槍協會」的簡短聲明除向德州洛伯小學（Robb Elementary School）槍案受害者家屬致意，也稱此案槍手是「瘋狂的孤狼式罪犯」，但未提及槍手18歲可合法買槍一事，僅表示會致力「讓校園安全」。

美國前總統川普說，全國步槍協會本週在德州開會時，他仍會發表演說。

川普預定27日在全國步槍協會的休士頓年會上發表演說，他今天在自創社群平台Truth Social表示，「美國此刻需要真正的解決方法以及真正的領導力，而不是政客和黨派之爭」。

「所以我才要信守我一直以來的承諾，在全國步槍協會德州年會上講話，對美國發表重要談話。」

川普的計畫和言詞與總統拜登大相逕庭。拜登在昨天槍案發生後表示，美國必須對抗全國步槍協會，並訂定有意義的槍枝改革法。

拜登說：「我們什麼時候才要以上帝之名，去做我們從心底都知道必須要做的事？」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110526