蘋果傳2022年產2億2000萬支iPhone 與前一年持平

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（中央社紐約26日綜合外電報導）外媒今天報導指出，中國實施COVID-19防疫限制、全球供應鏈問題和需求冷卻持續衝擊智慧型手機製造商，蘋果公司計畫2022年生產約2億2000萬支iPhone手機，大致與前一年持平。

路透社報導，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，金融中心上海全巿封鎖進入第7週，當地在很大程度上依然呈現癱瘓。北京當局也加大力道展開防疫隔離。

彭博（Bloomberg News）引述不具名知情人士說法報導，蘋果公司（Apple Inc.）要求供應商組裝大約2億2000萬支iPhone手機，這數量跟去年大致相同。

蘋果公司的供應商鴻海集團讓中國廠區的工人進行「閉環生產」，以限縮疫情對生產的影響。但中國的封控政策已造成許多業者供貨拉警報。

蘋果公司上個月曾表示，如果生產許多手機零件及iPhone的中國和台灣實施新的防疫封鎖措施，可能會對當前季度的供給和需求造成新障礙。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭推升石油、糧食和其他日常必需品的成本，投資人早已預期消費者會在科技產品與相關服務減少支出。

與此同時，日本經濟新聞（Nikkei）昨天報導，中國實施嚴格COVID-19封控措施，至少打亂一款iPhone新手機的開發進度，蘋果公司已要求供應商加速研發。

蘋果公司沒有立即針對路透社的探詢作出回應。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110526