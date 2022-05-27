俄羅斯外長指控西方 對俄國人民及文化全面宣戰

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控西方國家，對俄羅斯以及俄羅斯人民和文化「全面宣戰」。與此同時，俄羅斯正在烏克蘭推進軍事行動。

拉夫羅夫在一場部長級會議中表示，「西方已對我們宣戰，對整個俄羅斯世界宣戰。他們發動對俄國以及所有與我國有關事務的取消文化（Cancel culture），已經達到荒謬地步」。

他並指控西方對俄國作家、作曲家及其他文化界人物的禁令，「可以說這種情況還會持續很長一段時間」。

根據拉夫羅夫，華府「以及它的衛星正發揮2倍、3倍、4倍努力，要打壓我國」。

他表示，它們正「利用最大範圍工具－從單方面施加經濟制裁，到在全球媒體場空間的徹底虛假宣傳都有」。

他說：「在許多西方國家，每天的俄羅斯恐懼症（Russophobia）已經成為前所未見的常態，而我們最遺憾的是，許多國家甚至是由政界在推動。」

此外，克里姆林宮今天也怪罪烏克蘭造成俄烏和平談判陷入僵局，稱根本不清楚基輔當局想要什麼。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）與媒體通話表示，「烏克蘭領導層一直做出相互牴觸的發言，這令我們無法完全理解烏方的要求」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前表示，他多次試圖與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面以終結戰爭，但俄國似乎還沒準備好要認真和談。

俄國與烏克蘭上次已知的面對面對話發生在3月29日，之後持續一陣子遠距談判，但雙方均表示，目前已中止談判。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110527