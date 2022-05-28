拒絕前往烏克蘭作戰 115名俄近衛軍遭當局開除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）法庭文件顯示，已有100多名俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia）因拒絕前往烏克蘭作戰而被開除，這似乎是俄國某些安全部隊對入侵烏克蘭有不同看法的最明顯跡象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據俄國法院25日刊登在網站上的判決文件，115名國家近衛軍因拒絕前往烏克蘭作戰而遭開除，為此向法院提出集體訴訟。法官認為這些近衛軍「拒絕執行公務」，當局有權將他們開除，因此駁回訴訟。

這起上訴案件提交的法院，位於該部隊駐紮的俄國高加索地區卡巴狄諾-巴卡里亞（Kabardino-Balkaria）自治共和國首府納契克（Nalchik）。

自俄羅斯入侵鄰國烏克蘭以來，據報俄軍士氣低落，有報導指出，某些士兵聲稱，他們在進入烏克蘭後才知道是要去參戰。

代表這115名士兵的律師薩賓寧（Andrei Sabinin）表示，鑑於案件的複雜性，法院的判決「空前迅速」。

「我對整個過程的公平性表示懷疑，因為我的客戶被拒絕傳喚某些證人，好幾份文件也遭法院駁回。」

根據薩賓寧，近衛軍指揮官已向士兵提供不打仗的選擇，因此解僱他們是違法的。

俄國近衛軍是2016年成立的軍事化武力，不同於正規軍，任務是打擊恐怖主義及維持公共秩序。經常被稱為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「私人軍隊」的近衛軍自成立以來，多半從事鎮壓和平的反政府抗議活動。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110528