日本各地疫情續緩 東京新增病例連15天降溫

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，東京今天新增2549例確診病例，連續15天低於上週同日；另外，包括北海道、大阪、福岡及沖繩等地疫情也同步降溫。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時止，日本全境單日新增2萬4452例確診病例及30例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2549例確診病例，較上週六減少約900例，連續15天低於上週同日。今天另新增7例死亡病例。

東京都最近一週平均單日新增3016例，是前一週平均的84.6%。

跟東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增993例確診病例，較上週六減少160多例，連續14天低於上週同日，至今累計病例數54萬8078例，包括1590例死亡病例。

大阪府今天新增2243例確診病例，較上週六減少700多例，至今累計病例數96萬9457例，包括5036例死亡病例。

位於九州地方的福岡縣今天新增1484例確診病例，連續5天低於上週同日，至今累計病例數42萬2166例，包括1251例死亡病例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1515例確診病例，較上週六減少725例，連續14天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1509例確診病例，較上週六減少706例，至今累計病例數21萬2141例。

駐沖繩美軍相關人士今天新增57例確診病例，至今累計病例數1萬6274例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增166.92人染疫，沖繩縣以792.33人連續64天高居日本各地之冠；第2名是宮崎縣的260.48人、第3名是石川縣的251.8人。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110528