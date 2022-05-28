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俄媒：克宮再度考慮攻打基輔 仍冀望烏戰勝利

2022/5/28 17:56
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）今天報導，儘管俄羅斯對烏克蘭開戰表現不如預期，但克里姆林宮正討論可能對烏國首都基輔再度發動攻擊，甚至仍冀望在這場戰爭全面勝利。

報導引述2名與克宮關係密切的消息人士和一名俄羅斯總統府內部人士。據悉，克宮的國內政治圈人士鑑於俄軍在烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）的攻勢有進展，因而再度冀望莫斯科能在幾個月內，「在烏克蘭戰爭贏得勝利」。

根據梅杜扎，克里姆林宮認為，若俄軍能奪下烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的完整領土，便是俄羅斯在本月底「宣告勝利」的「最低限度方案」。

不過，克里姆林宮定義的「最大限度方案」仍是奪下基輔。消息人士說，俄羅斯最高領導階層仍未放棄這個目標。

一名消息人士表示：「我們仍將會擊垮他們（烏克蘭人）。最可能的情況是，到了秋季一切將結束。」

梅杜扎的消息來源還說，不只克里姆林宮內部流傳這類看法，俄羅斯執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）的領導階層也普遍這麼認為。

不過，消息人士並不知道，俄羅斯國防部高層官員目前如何評估攻打基輔。

梅杜扎曾報導，早在3月初，俄軍領導階層總算接受不可能「幾乎沒流血」就拿下基輔，也就是單靠當時已參與這場所謂「特殊軍事行動」的兵力。

梅杜扎的消息人士指出，關於這點，俄羅斯領導階層仍有運作空間，例如可以大量徵兵送上戰場。

一名與俄羅斯總統府關係密切的人士表示：「至今大多是職業軍人在戰鬥，他們的人數足以緩慢推進（在烏克蘭攻勢）；但若要加快行動，可以透過徵兵。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110528

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