美國9歲女童遭美洲獅攻擊幸運存活 專家教保命之道

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美國1名9歲女童在小徑漫步時遭到美洲獅攻擊。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓州弗魯特蘭31日綜合外電報導）美國1名9歲女童在華盛頓州西北部露營時，與2個朋友在小徑上漫步時遭到1隻美洲獅攻擊，在大人解救下，幸運保住性命。

美聯社報導，這起事件發生在28日上午華盛頓州的弗魯特蘭（Fruitland）附近，女童遇襲後反抗，她的朋友則逃命，大人聞訊後匆忙趕往現場解救，發現女童渾身是血。

她很快被空運到醫院，頭部和上半身多處傷口在手術後正在康復中。其他人發現這隻年輕的雄性美洲獅後，已將牠殺死。

華盛頓州魚類及野生動物部門發言人李曼（Staci Lehman）表示，美洲獅襲擊事件很少見，上個世紀在華盛頓州只發生過2起死亡事件。

李曼說：「在這種情況下，這個小女孩沒有做錯任何事。事情發生得如此之快，她做什麼都無法防止。」

李曼表示，任何遇到美洲獅的人都應該對牠大喊大叫，並努力讓自己看起來比牠更高大。如果牠發動攻擊，「盡你所能反擊，並努力站穩」。

李曼還說：「不要轉身，不要把視線從美洲獅身上移開，也不要跑。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110531