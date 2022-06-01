加卑詩省暫允持有少量硬性藥物 2.5公克以下免罪

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（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大今天宣布將在卑詩省實施試驗計畫，2023年1月31日起3年內，持少量硬性藥物不會被逮捕或指控。此計畫目的在透過治療成癮而非監禁吸毒者，來緩解鴉片類藥物危機。

聯邦心理健康和成癮部長班奈特（Carolyn Bennett）表示，2023年1月31日起，個人持有鴉片類藥物、古柯鹼、俗稱冰毒的甲基安非他命和其他硬性藥物（hard drugs）將豁免刑法，為期3年。

這些硬性藥物仍屬非法，但卑詩省（British Columbia）成年人將不會因為持有多達2.5公克這類藥物面臨逮捕或指控，藥物也不會被警方沒收，但會拿到如何取得成癮醫療協助的資訊。

班奈特在宣布這項試驗計畫的記者會上表示：「我們這麼做是為了挽救生命，也是要讓使用藥物的人擁有尊嚴和選擇。」

班奈特說，這項計畫可成為加拿大其他地區的樣本。

溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）表示，這項決定「標誌著對藥物政策根本上的重新思考，有利醫療照護而非刑罰」。

他說：「在奮力對抗毒品危機，挽救生命的戰爭中，這是勇敢、開創的歷史性舉措。」

包括蒙特婁（Montreal）和多倫多（Toronto）在內，多個加拿大城市已有意從事類似的法律豁免。

班奈特強調，卑詩省這項豁免「並非合法化」。

然而，此舉將讓卑詩省成為北美唯二持有硬性藥物除罪化的司法管轄區；美國俄勒岡州已於2020年11月將持有少量硬性藥物除罪化。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110601